(Olbia, 15 Lug 24) Venerdì 12 luglio, in occasione del termine del mandato da Presidente dell'Area Marina Protetta "Tavolara - Punta Coda Cavallo", Massimo Canu ha tenuto una Conferenza Stampa per presentare l'importante bilancio dei risultati ottenuti nel corso dell'anno conclusosi, nonché delle prospettive future dell'ente.



Oltre ad avere raggiunto una gestione finanziaria trasparente e responsabile, avere avviato importanti sinergie con il Ministero dell'Ambiente e della Transizione Ecologica, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, il Ministero della Giustizia, il Ministero dello Sport e i Giovani e con l'Assessorato all'Ambiente della Regione Sardegna, sul fronte ambientale e della sicurezza, per la prima volta dai 18 anni di costituzione dell'AMP, dalla stagione estiva 2024, a tutela dei bagnanti e a garanzia dei naviganti, saranno delimitati quasi 4 chilometri di mare prospicienti alle spiagge, mediante l'impianto di un cavo tarozzato.



A salvaguardia dell'ambiente, sono stati avviati dei piani di conservazione per la biodiversità, tra cui un progetto di ripristino dei coralli, in collaborazione con partner nazionali e internazionali e, con l'adesione al Marchio di Qualità Ambientale della rete di Aree Marine Protette e dei Parchi Nazionali e Regionali presenti in Sardegna, sarà possibile fare evolvere l'ecosostenibilità dei servizi offerti dall'imprenditoria locale, soprattutto in abito turistico.



