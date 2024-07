25 luglio 2024 - primo appuntamento estate 2024

(Olbia, 22 Lug 24) Primo appuntamento dell'estate 2024 con il progetto SalvaMare, pensato per promuovere la conoscenza della biodiversità, dei valori naturalistici e dei progetti di conservazione dell'Area Marina Protetta.



Partiremo dal porto di Porto San Paolo per navigare lungo la costa, fermarci alle piscine di Molara per un bagno e godere del tramonto sulla via del ritorno.



Ore 18:15 - Ritrovo al porto di Porto San Paolo

Partenza alle ore 18:30

Rientro verso le ore 21:00



L'attività è gratuita ma soggetta a prenotazione, fino al raggiungimento del numero massimo dei posti disponibili.

Le prenotazioni si raccoglieranno via e-mail, in ordine di arrivo e devono obbligatoriamente riportare i nominativi di tutte le persone per cui si prenota e un recapito telefonico.



L'indirizzo mail a cui inviare le prenotazioni è educazione@amptavolara.it