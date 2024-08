Scoperta Straordinaria: Nido di Caretta caretta trovato sulla spiaggia di Capo Comino

(Olbia, 06 Ago 24) Rita Deretta, Presidente dell'Area Marina Protetta "Tavolara – Punta Coda Cavallo" è lieta di annunciare la scoperta di un nido di Caretta caretta sulla spiaggia di Capo Comino, grazie alla segnalazione di una coppia di turisti, Mauro e Ina.

Il ritrovamento, avvenuto nella giornata di domenica, ha messo in moto la rete regionale per la conservazione della fauna marina, garantendo la messa in sicurezza dell'area.

La scoperta è stata confermata dall'intervento di Kira, un cane molecolare specializzato nella rilevazione di nidi di tartaruga marina e usato per la prima volta dall'AMP grazie ad un progetto finanziato dalla Regione Sardegna, che ha segnalato con precisione la presenza delle uova.

L'Area Marina Protetta "Tavolara - Punta Coda Cavallo" ribadisce il suo profondo impegno non solo verso la tutela del proprio territorio, ma anche delle aree limitrofe, infatti, pur non facendo parte dell'AMP, Capo Comino rientra nelle nostre competenze nell'ambito della rete regionale per la conservazione della fauna marina.

