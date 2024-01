Area Marina Protetta Isole di Ventotene e Santo Stefano

Orari di apertura e Visite guidate 2024

(Ventotene, 26 Gen 24) Piazza Castello - ingresso Fossato del Forte Torre

04020 Ventotene (LT) | Localizza sulla mappa

Comune: Ventotene

Il Museo di Ventotene, nato come consegna diretta di una mostra realizzata nel 1983 dall'Istituto di Storia e di Arte del Lazio Meridionale sull'arcipelago pontino attraverso i tempi, mantiene ancora oggi un prevalente carattere didattico. L'esposizione prevede un itinerario in grado di consentire l'immediata ricezione dello sviluppo storico generale dell' isola. Naturale supporto di questo "discorso storico" sono i vari reperti, per lo più provenienti da recuperi sporadici, che danno tra l'altro un'idea dell'enorme potenzialità archeologica dell'isola.

AVVISO: LE VISITE AL CERCERE BORBONICO DI SANTO STEFANO SONO AL MOMENTO SOSPESE.

AVVISO: IL MUSEO STORICO-ARCHEOLOGICO DI PROSSIMA APERTURA COMUNICA CHE PER INFORMAZIONI GLI UTENTI POSSONO CONTATTARE TELEFONICAMENTE L'ASSOCIAZIONE TERRAMARIS AL 348/7321394 O AL 349/1497040 O VIA EMAIL AL SEGUENTE INDIRIZZO: a.terramaris@libero.it