Area Marina Protetta Isole di Ventotene e Santo Stefano

(Ventotene, 22 Ago 23) Importante identificazione nell'Area Marina Protetta delle Isole di Ventotene e S.Stefano: nei giorni scorsi, grazie alla preziosa segnalazione dell'appassionato Armando Vollono e del Direttore Antonio Romano, il personale dell'AMP dopo un attento riscontro con Ispra - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale ha potuto confermare l'identificazione di un granchio mai segnalato prima nelle isole pontine, il Pachygrapsus maurus.

Tale ritrovamento fa seguito alle tante attività di ricerca e monitoraggio messe in campo dall'AMP tra le quali "Conoscere le specie aliene del mediterraneo" del 2021 in collaborazione con ISPRA che sicuramente hanno contribuito a sensibilizzare i fruitori dell'AMP e ad arricchire le conoscenze sui cambiamenti in corso nei nostri mari.

Difficile stabilire ad oggi se tale scoperta giunga perché effettivamente l'arrivo del granchio sia recente oppure se semplicemente sia passato inosservato finora, a causa dell'abitudine di nascondersi tra alghe e in anfratti oscuri e per la somiglianza con il comune Pachygrapsus marmoratus; non è nemmeno da escludere che questa specie sia presente in diverse altre zone dell'arcipelago, e su questi aspetti successivi studi ed attività di monitoraggio potranno sicuramente approfondire le conoscenze su questo nuovo interessante ritrovamento.