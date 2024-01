(Ventotene, 26 Gen 24) SI COMUNICA CHE CON DETERMINAZIONE AREA 5 N.1/2024 DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E' STATA PROROGATA LA VALIDITA' DELLE AUTORIZZAZIONI RILASCIATE PER LE ATTIVITA' SVOLTE ALL'INTERNO DELL'AREA NATURALE MARINA PROTETTA DELLE "ISOLE DI VENTOTENE E SANTO STEFANO", NELLE MORE DELL'APPROVAZIONE DA PARTE DEL MASE DEL DISCIPLINARE INTEGRATIVO AL REGOLAMENTO PER L'ANNUALITA' 2024 FINO AL 31/03/2024, SALVO DIVERSA COMUNICAZIONE INERENTE LA SUDDETTA APPROVAZIONE.