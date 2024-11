Corso di decorazioni per dar vita alle tue creazioni natalizie

Mercoledì 6 Novembre 2024

Tutti i mercoledì, a partire dal 6 novembre fino al 4 dicembre, presso il Centro visitatori del Mont Mars si svolgerà un corso di decorazioni natalizie per imparare a realizzare insieme a Sandra bellissime composizioni per il prossimo Natale.

Per maggiori informazioni: 348.3551418 (Sandra).

Scarica la locandina