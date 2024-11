Dalle praterie alla brughiera sino alla cima aspra e selvaggia della riserva

Sabato 16 Novembre 2024

Escursione pomeridiano – serale lungo sentieri poco battuti.

Nel briefing iniziale parlerò della collocazione geografica della Riserva del Monte Prinzera e di come la statale della Cisa abbia sostituito la Francigena o Romea che valicava l'appennino ed era solcata dai numerosi pellegrini che provenivano dalla Padania diretti a Roma.

Lungo il cammino passeremo da campi coltivati, costeggeremo un piccolo lago, attraverseremo una brughiera a volte difficilmente accessibile salendo verso la vetta bruno-rossastro che appare, a prima vista, priva di vegetazione arborea. Eppure, questo rilievo è di eccezionale valore per i botanici e lungo il cammino spiegherò gli endemismi molto rari, le erbe e i fiori all'apparenza modesti che però sono scientificamente importanti. Spiegherò l'origine delle antichissime rocce che caratterizzano questo monte, quali ofioliti e serpentiniti e delle leggende legate a queste rocce misteriose che emergono vistosamente dal paesaggio circostante. Infine, l'importante discorso sulla fauna, di mammiferi e uccelli, in particolare i rapaci come il gheppio, lo sparviero, la poiana e l'allocco che cercheremo di individuare. Diversificherò i vari ambienti dalla partenza all'arrivo sulla cima.

Racconterò del sentiero degli Zappatori che andremo a calcare al ritorno. Dall'alto della cima parlerò poi della conformazione della Val Taro che potremo ammirare di fronte noi.

Al termine per chi lo desidera ci fermeremo tutti insieme per un aperitivo, una cena o a bere qualcosa in locale della zona.

Itinerario: partenza da Cà Maiano (291 m) poi per sentiero non segnato costeggiando fino all'attacco del sentiero blu come definito sulle mappe della Riserva (sentiero Costa dei Castagneti) fino ad intercettare il sentiero verde (sentiero Orientale /Prinzerotto). Da lì verso sud-ovest seguendo il sentiero fino ad intercettare il sentiero che sale da Ca' Nova. Lo percorriamo in direzione nord-est fino alla cima del Prinzera (736 m). Dalla cima a ritroso imbocchiamo il sentiero degli Zappatori fino all'intersezione con il sentiero verde e di lì a ritroso fino a Cà Maiano.

Percorrenza totale: 8,5 km circa

Dislivelli complessivi: 450 m circa

Grado di difficoltà E (Escursionistico) - Facile/medio - Tempo di percorrenza: 3,5 ore

Ritrovo: sabato 16 novembre 2024 alle ore 14.00 in Strada Cà Maiano a Terenzo (PR). Termine escursione ore 18.30 ca. Geotag: https://maps.app.goo.gl/1r7kEeyg3as9pEEy9

Attrezzatura richiesta: abbigliamento a strati da montagna, giacca antivento e antipioggia, scarponcini da trekking alti con suola scolpita tipo Vibra, zaino da trekking in buone condizioni, bastoncini, almeno 1,5 l di acqua, snack/barrette, cappello, crema solare, repellente per insetti.

Organizzatore e Guida: Barbara Sesenna (GAE)

Costo di partecipazione: 15 € adulti, gratutito per bambini sotto i 12 anni.

Prenotazione obbligatoria: Whatsapp +39 3396659045 - E-mail: bsesenna@hotmail.com - Instagram: @camminalibera - Facebook: CamminaLibera