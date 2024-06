Riserva Naturale Orientata Onferno

Escursioni alla scoperta del territorio e dei suoi prodotti

Domenica 16 Giugno 2024 ore 09:15

I SENTIERI DELLA NATURA

Domenica 16 Giugno, ore 9.15 - PASCOLI e BOSCHI IN ARMONIA

Domenica 30 Giugno, ore 9.15 - NATURA e PASSIONE, MERCATO e VITA A KM 0



In collaborazione con AZIENDA AGRICOLA OLIVIA STORIA DI UNA CAPRA CHE MASTICA e PASTA MADRE FORNERIA CONTADINA.

Azienda agricola Olivia - Storia di una capra che mastica

Allevamento di capre alpine camosciate e produzione di formaggi agricoli e vivi, in simbiosi con l'uomo ed il territorio.

Pasta Madre e Forneria Contadina è un piccolo forno a conduzione famigliare che usa farine locali e predilige quelle di vecchie varietà autoctone. Coltivamo parte del grano che gli serve per la produzione e acquistano gli altri prodotti prestando molta attenzione a chi li coltiva e come: gli sta a cuore la tutela del paesaggio e della biodiversità, il valore del buon cibo e il tempo necessario per portarlo sulle tavole. Infatti il lievito madre richiede 2 giorni di lievitazione, ed è l'unico ingrediente, insieme ad acqua e farina, che mettono nel loro pane.



Partecipazione GRATUITA, a numero limitato.

Necessaria la PRENOTAZIONE

cell. 389 199 1683

onferno@nottola.org

www.onferno.it



L'iniziativa è parte del Metaprogetto della Rete di Educazione alla sostenibilità - Emilia-Romagna (RES), promosso da Arpae Emilia-Romagna, nello specifico organizzata dall'associazione La Nottola Aps-Asd all'interno del progetto "Incontriamo la Natura: un sano rapporto uomo-ambiente" con l'obiettivo di favorire una sinergia tra le diverse aree protette gestite dall'Ente di gestione Parchi e Biodiversità - Romagna che recentemente sono state riconosciute dall'UNESCO a Patrimonio Mondiale.