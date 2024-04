Inaugurazione

Sabato 6 Aprile 2024 ore 15:30

Si terrà sabato 6 aprile dalle 15:30 l'inaugurazione del Sentiero dei Suoni, nella Riserva Naturale Salse di Nirano, alla presenza di Francesco Tosi Sindaco di Fiorano, Luciana Serri Presidente Ente Parchi Emilia Centrale, Aida Morelli Progettista e Ivonne Pavignani rappresentante dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla.

Il ricco programma prevede dopo il taglio del nastro, l'inaugurazione in passeggiata. Alle 16:00 Tutt'orecchie, un laboratorio per famiglie con prenotazione obbligatoria ed infine alle 17:00 per tutti i partecipanti, piccolo rinfresco musicale con Samuele Peruzzi, solista di flauto traverso.

In caso di maltempo l'iniziativa slitterà al sabato successivo.