Parchi della Val di Cornia

Il naufragio di un mondo: l'anfora argentea di Baratti

visita guidata tematica

Venerdì 3 Luglio 2020

Alle 21.00 (con un secondo tour alle 22.00) con la visita guidata tematica "Il naufragio di un mondo: l'anfora argentea di Baratti". Una vicenda veramente affascinante quella dell'Anfora di Baratti, pezzo in argento unico al mondo e reperto simbolo del Museo, a partire dal suo fortuito recupero in fondo al mare. Venerdì sera la guida accompagnerà i visitatori alla scoperta di un suggestivo racconto per immagini che ci parla dei più emozionanti miti dell'antichità, il tutto arricchito dai suoni del mondo antico provenienti dalla postazione musicale realizzata nella sala dell'Anfora.

Info e prenotazioni:

Le visite al Museo e al Parco sono contingentate (max 25 persone a visita); è consigliata la prenotazione entro le 16.30 del giorno stesso al tel. 0565226445.