Parco delle Colline di Brescia

Seminario Venerdì 11 novembre 2022 a Rodengo-Saiano (BS)

(Brescia, 10 Nov 22) Il Cammino dei parchi periurbani verso Bergamo-Brescia capitale italiana della cultura 2023

Sede Accademia Symposium - presso Convento Frati Francescani, Via Pavoni, 15, Rodengo-Saiano (BS). Da Bergamo uscita autostradale Ospitaletto, seguire la SP 19 fino a Rodengo Saiano. Si prega per quanto possibile di organizzarsi per ridurre il numero di automobili che salgono sul colle del Convento posti parcheggio limitati.

Programma

Ore Inizio lavori

Introduzione di Renato Ferlinghetti, Centro Studi sul Territorio "Lelio Pagani" Università degli studi di Bergamo, Parco regionale dei Colli di Bergamo



Saluti istituzionali



Ore 9.30 Letture e interpretazioni

"Educare alla sostenibilità". Le attività di educazione ambientale quali strumenti di educazione trasformativa verso la transizione ecologica

Ivan Bonfanti, Parco Regionale del Serio

Per un nuovo 'patto' territoriale: dalla tutela all'alleanza con la natura

Emanuela Casti, Università degli studi di Bergamo

Modera Renato Ferlinghetti, Centro Studi sul Territorio "Lelio Pagani" Università degli studi di Bergamo, Parco regionale dei Colli di Bergamo

Ore 10.30 Pausa caffè

Ore 10.45 La parola ai territori

Siamo rilevanti per la società? L'Orto Botanico di Bergamo a 50 anni dalla fondazione

Gabriele Rinaldi, Direttore Orto Botanico di Bergamo Lorenzo Rota

Il ruolo del Museo di Scienze Naturali: conoscenza al servizio dei parchi e della città

Stefano Armiraglio, Conservatore botanico del Museo Civico di Scienze Naturali di Brescia

Il Parco come luogo di apprendimenti, benessere e legami verso progetti di comunità. Le esperienze del Centro Parco Ca' Matta e La Porta del Parco

Rossella Aldegani, Coop. Alchimia - Centro Parco Ca' della Matta Parco dei Colli di Bergamo

Alfabetizzazione ecologica: proposte educative didattiche del Parco delle Colline e del Museo di Scienze

Cinzia Rovai, Museo di Scienze Naturali di Brescia

Greta Cocchi, Coop. CAUTO Cantiere Autolimitazione Coop. Sociale

A scuola nel bosco. Rigenerazione collinare e coesione sociale: il caso di Villa di Serio

Gianluigi Della Valentina, PLIS del Monte Bastia

Modera Graziano Lazzaroni, Direttore PLIS delle Colline di Brescia

Ore 13.00 Chiusura lavori e light lunch

Gradita l'iscrizione al link: https://forms.gle/n1psiezwvbimbJDBA