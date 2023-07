(Iglesias, 05 Lug 23) Concorso pubblico, per esami, ai sensi dell'ex articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per il reclutamento di n. 1 unità di personale part time 40%, a tempo indeterminato da inquadrare nella categoria C del CCNL comparto "Funzioni Centrali – Enti Pubblici non Economici", per il coordinamento delle attività del Consorzio del Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna nelle aree ad alta valenza mineraria, paesaggistica e culturale per la fruibilità turistica.

- ERRATA CORRIGE (DETERMINA/2023/161/05-07-2023)

Scadenza 17/07/2023