Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna

L'Assessore regionale dell'Industria Anita Pili, accompagnata dal segretario particolare del Presidente della Giunta regionale Paolo Luigi Dessì, si è recata ieri in visita istituzionale al Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna.

Presso la sede della Grande Miniera di Serbariu a Carbonia, l'assessore è stato ricevuto dal Commissario Straordinario dell'ente Elisabetta Anna Castelli e dal Direttore Fabrizio Atzori. Durante l'incontro, sono stati affrontati i temi dello sviluppo territoriale, con particolare riferimento alla valorizzazione e conservazione dei siti minerari dismessi, ai fondi disponibili da utilizzare per le bonifiche e la messa in sicurezza di strutture degradate, individuando in tempi brevi iniziative cantierabili su cui basare nuove opportunità di crescita e occupazione.

