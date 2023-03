Percorso sensoriale

Da Sabato 1 Aprile a Domenica 29 Ottobre 2023

Cascina Brero è una delle cascine presenti nel Parco La Mandria. Situata in un'area di importante pregio naturalistico-storico-architettonico che conserva il più significativo esempio di foresta planiziale presente in Piemonte, è una struttura che da sempre costituisce un punto di riferimento per le attività didattiche e di educazione ambientale nel Parco. Dalla primavera 2017 la cascina si trasforma: il centro visite, con laboratori interattivi e un percorso che stimola la curiosità dei visitatori, si arricchisce con un nuovo multimediale nella sala del diorama degli animali del Parco e i filmati della videoteca naturalistica.

Punto informativo sulle realtà del territorio, la cascina offre anche la possibilità di giocare a minigolf immersi nella natura del Parco e di noleggiare le biciclette per andare alla scoperta dei suoi ambienti.

Dal 2021 si trasforma ulteriormente con nuovi allestimenti, nuove esperienze, una biblioteca naturalistica e l'originale percorso sensoriale a piedi nudi "La foresta in punta di piedi". Questo percorso da percorrere interamente a piedi nudi è stato finanziato nell'ambito del Programma ALCOTRA, il progetto "Nat.Sens Naturalmente a spasso con i sensi" creando così una rete transfrontaliera di percorsi sensoriali tra Italia e Francia. E' la prima realtà situata in provincia di Torino: si snoda tra prati e boschi, ha uno sviluppo di 600 metri, con circa 30 postazioni e giochi che mirano a sviluppare i 5 sensi per accogliere tutti quelli che vogliono provare a sentire e vivere la natura in un modo immersivo. Adatto a famiglie con bambini piccoli e grandi, anziani, persone con disabilità e sportivi. La visita al percorso è possibile da marzo ad ottobre.

Oltre al percorso sensoriale LA FORESTA IN PUNTA DI PIEDI le attività possibili a Cascina Brero sono le seguenti:

ESCAPE ROOM DOVE VOLANO LE FALENE originale e innovativo allestimento dedicato alle falene e impostato come una "escape room". Un percorso interno immersivo e divertente, adatto ad adulti e bambini, dove è possibile vivere nei panni di una falena un'esperienza "notturna" fuori dal comune, in completa sicurezza: un percorso avventuroso, dall'uovo al bruco all'adulto, un'esistenza piena di pericoli e di sfide che dovranno essere superate per sopravvivere. Ci si potrà misurare con giochi ed enigmi, scoprendo dove depongono le uova o immaginando le migliori strategie per scappare dai pipistrelli, per trovare lettere o numeri che permetteranno di aprire lucchetti per proseguire nel percorso. Un timer indicherà la durata del gioco. Entro il tempo stabilito si dovranno superare tutte le prove della vita da falena per concludere ilpercorso e "volare" via sani e salvi.

MINIGOLF NATURALISTICO Costruito interamente in legno di castagno, è dedicato agli anfibi del Parco. Il percorso è formato da 12 buche con diversa difficoltà. Adatto a persone di tutte le età che vogliono passare qualche ora tra amici o in famiglia.

MUSEO NATURALISTICO Mostra interattiva su alberi e bosco. Exhibit, diorama e animali tassidermizzati guideranno il visitatore alla scoperta del Parco.

BIBLIOTECA E VIDEOTECA NATURALISTICA Una ricca collezione di volumi e filmati naturalistici

CENTRO CONFERENZE Un ampio salone di 150 metri quadrati per videoproiezione e attività laboratoriali.

AREA PIC NIC e GIOCHI Comodi tavoli con panche situati nel giardino interno della cascina e sotto una spaziosissima tettoia.

ANFITEATRO Al centro della cascina si apre un ampio anfiteatro adatto per spettacoli ed eventi.

NOLEGGIO BICICLETTE Possibilità di noleggiare una bicicletta per scoprire il Parco su due ruote.

NOVITA' DALL 8 APRILE 2023 ESCAPE ROOM "MANDRIA SEGRETA" Un conto alla rovescia per vivere questa avventura all'aria aperta. Un percorso da trovare, enigmi da risolvere, lucchetti da aprire e prove da superare. Un'app e uno zaino pieno di rompicapi ci guideranno in questa esperienza per conoscere il Parco da un punto di vista differente. Al punto accoglienza di Cascina Brero ti verrà consegnato il kit dell'attività e poi via verso il bosco!

BIGLIETTO D'INGRESSO

Per tutte le attività di Cascina Brero (ad esclusione di Mandria segreta):

intero 7 euro

ridotto 5 euro (gruppi familiari di 4 persone o gruppi di persone da 10 in poi)

abbonamento 10 ingressi 50 euro (non nominativo)

abbonamento annuale 25 euro (nominativo)

Non è necessaria le prenotazione

In settimana (giovedì e venerdì) ingresso ridotto a euro 5 - Gruppi SOLO su prenotazione contattando l'Ufficio Informazioni: 011/4993381 - info@parcomandria.it