Giro Parco in Trenino

tour diurno dal martedì alla domenica

Da Sabato 4 Aprile a Giovedì 31 Dicembre 2020

10 marzo 2020: In ottemperanza alle misure assunte dal Governo e dalla Regione Piemonte per ridurre la diffusione del Corona Virus, comunichiamo la chiusura dei servizi al pubblico all'interno del Parco fino a nuovo avviso (quali noleggi biciclette, Trenino, visite guidate, scuderie, musei e centri visita e punti ristoro).

Il Trenino porterà i visitatori in un viaggio alla scoperta del cuore del Parco, per visitarne gli angoli più suggestivi tra cascine e scorci naturali. Riscaldato, il Trenino è il modo più comodo per visitare La Mandria tutto l'anno!

Durata 1 ora circa

PER IL PERIODO AUTUNNO/INVERNO

dal martedì al venerdì il trenino parte su prenotazione per scuole o gruppi con minimo 10 persone (dove sarà possibile aggiungersi se parte il tour)



sabato/domenica e festivi ore 11.00-14.00-15.30 - 17.00* - 18.30* (*orario secondo chiusura Parco)

Partenza da Piazza della Repubblica, fronte Reggia – 10 minuti dopo fermata al Ponte Verde del Parco.

Costo 6 € intero, 5€ ridotto dai 3 ai 18 anni , gratuito fino a 2 anni e accompagnatori disabili.

Sconto di 1€ per Abbonamento Musei/Torino Piemonte Card

Su prenotazione al n: 340/7936071

il giro parte con minimo 10 prenotati

La bigliettazione viene effettuata a bordo del Trenino

Venaria Reale 10078 Italy Luogo: Parco

Comuni: Druento (TO), Venaria Reale (TO)

Provincia: Torino Regione: Piemonte

Organizzatore: Trenino

Info Email: info@trenodellavenaria.it Info Line: 340/7936071 TorinoTrenino

Altre info su:Tag: In trenino