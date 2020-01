Trenino notturno La Mandria Adventure

con partenza da Ponte Verde

Venerdì 24 Gennaio 2020 dalle 20:45 alle 23:00

Il Parco raccontato di notte. Suggestiva escursione in Trenino nei luoghi più intimi del Parco Naturale La Mandria. Il bosco, gli animali, tutto tace ma vive intorno a noi!

Un viaggio di due ore fra storia e natura; vi mostreremo il meglio del Parco: il Borgo Castello, le Cascine Rubbianetta, Vittoria e Peppinella, passando per Villa dei Laghi.

Tappa al Museo Naturalistico di Cascina Brero e nella splendida Chiesetta di San Giuliano, edificata nel 1263, aperta al pubblico per l'occasione.

Se siamo fortunati lungo il tragitto riusciremo ad incontrare gli animali del Parco. Un faro dalla cima del trenino punta verso il bosco alla ricerca dei selvatici.

Una guida naturalistica di "Arnica Progettazione Ambientale" vi farà entrare nel vivo della Mandria, vi racconterà aneddoti, storie e curiosità che rendono unico il vostro viaggio.

AperiCena (facoltativo) nel centro Storico di Druento, antico borgo mandriano che nasce proprio presso Rubbianetta e la Chiesetta di San Giuliano oggetto della visita.



Prezzo: Adulti € 11,00, Bambini gratis fino ai 3 anni

Partenza ore 20.45 Ingresso Ponte Verde - Viale Carlo Emanuele II 256 Venaria Reale (To)



Per contatti e prenotazioni:

La Mandria Adventure

351 5857222

Orario Ufficio: 08.30/12.30 - 14.00/18.00

lamandria.adventure@gmail.com

oppure clicca sul seguente link per prenotare on line

https://www.timify.com/it-it/profile/la-mandria-adventure

Venaria Reale 10078 Italy Luogo: Parco

Comune: Venaria Reale (TO)

Provincia: Torino Regione: Piemonte

Organizzatore: La Mandria Adventure

Organizzatore: La Mandria Adventure

