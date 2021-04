Passeggiando con L'ERPETOLOGO

Chi si nasconde tra i fili d’erba? Chi si sta tuffando nello stagno?

Domenica 2 Maggio 2021 dalle 10:00 alle 12:00

La piccola fauna del Parco La Mandria può riservare delle sorprese. Alcuni piccoli animali hanno abitudini particolari e solitamente non sono facili da osservare durante le passeggiate. Con l'aiuto di un esperto, di un erpetologo, sarà possibile visitare i loro ambienti e se si è attenti si possono osservare dal vivo. Soprattutto i rettili, come lucertole e ramarri, possono essere diffidenti e occorre avere pazienza per conquistarsi la loro fiducia.

Non solo occorre pazienza per capire che animali stanno intorno a noi, occorrono anche delle buone orecchie! Molti maschi di rana e di raganella producono gracidii molto forti, che si possono udire a centinaia di metri di distanza. E occorre avere una buona vista per poter vedere in acqua nello stagno i tritoni appoggiati sul fondale, perché sono anfibi che si mimetizzano molto bene. E se proprio si è fortunati, si potranno osservare dei serpenti! Sono agilissimi e scappano via al minimo rumore: nel Parco sono ovunque ma pare proprio che non siano presenti, se non si sa come individuarli. L'esperto vi confiderà qualche piccolo trucco del mestiere per individuare intorno a voi i piccoli occhi di anfibi e rettili che non vi perdono mai di vista!

Costo: € 9

Prenotazione Obbligatoria Ufficio Informazioni: 011/4993381 - info@parcomandria.it

Venaria Reale 10078 Italy Luogo: Cascina Brero - Via Scodeggio

Comune: Venaria Reale (TO)

Provincia: Torino Regione: Piemonte

Organizzatore: Cooperativa Arnica

Info Email: info@parcomandria.it Info Line: 0114993381 TorinoCooperativa Arnica

Altre info su:Tag: escursioni