Passeggiando … alla scoperta del Parco La Mandria

Passeggiata tra natura e storia - Passeggiata per tutti.

Domenica 16 Maggio 2021 dalle 09:00 alle 12:00

La sua storia: da Riserva di Caccia Reale a Parco Naturale che hanno permesso di preservare il territorio dall'intensa urbanizzazione che ha completamente modificato il territorio circostante.

I suoi ambienti naturali: la foresta planiziale, le piccole paludi, i laghii corsi d'acqua lenti e tortuosi e le vaste praterie da cui lo sguardo potrà sconfinare fino alle cime montuose.

Alcune vicissitudini storiche hanno consegnato alcuni frammenti di natura planiziale ben conservati, costituiti da ambienti che un tempo caratterizzavano ampiamente la pianura padana. Da luogo poco adatto alla coltivazione a riserva di caccia reale, per finire ad attrarre l'attenzione di una rinnovata sensibilità ambientale che ha scaturito la nascita di un'area protetta. I boschi secolari, le piccole paludi, i corsi d'acqua lenti e tortuosi e le grandissime praterie del Parco Naturale La Mandria, oggi costituiscono habitat che difficilmente possiamo trovare altrove e con simili estensioni. Di conseguenza, attraversarli significa sia fare un salto nel tempo, sia riscoprire l'essenza dell'esplorazione in zone poco o per nulla antropizzate. Con passo leggero ed attento, in queste escursioni organizzate avremo la possibilità di scoprire alcuni segreti della biodiversità di un Parco così ben conservato, nascosti di volta in volta in ciascuno dei delicati habitat che lo caratterizzano.

DURATA CIRCA 3 ORE - accessibile a seconda della disabilità

Costo: € 12

Prenotazione Obbligatoria Ufficio Informazioni: 011/4993381 – info@parcomandria.it

Venaria Reale 10078 Italy Luogo: Cascina Brero - Via Scodeggio

Comune: Venaria Reale (TO)

Provincia: Torino Regione: Piemonte

Organizzatore: Cooperativa Arnica

Info Email: info@parcomandria.it Info Line: 0114993381 TorinoCooperativa Arnica

