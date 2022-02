Camminata in maschera nel Parco La Mandria

Domenica 27 Febbraio 2022 dalle 10:00 alle 12:00

Una camminata in maschera con la voglia di divertirsi insieme e di scoprire le bellezze naturalistiche del Parco La Mandria. Le guide del Parco con il supporto del Centro Allenamento La Mandria e I corridoi de La Mandria vi coinvolgeranno in questa colorata esperienza in natura!

DURATA 2 ORE CIRCA - ACCESSIBILE secondo la disabilità



Consigliato dagli 8 anni in su



Percorso NON adatto ai passeggini

Costo: € 9,00

Prenotazione on line: http://www.arnicatorino.it/carnevale-al-parco-la-mandria/