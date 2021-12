A tu per tu con gli animali

Sessioni Di Macrofotografia Gratuite

Da Sabato 11 a Domenica 12 Dicembre 2021 dalle 09:00 alle 16:30

Quando? Questo weekend! Sabato 11 e Domenica 12 dicembre 2021

Skua Nature torna a proporre i workshop di macrofotografia all'interno del Ciabot degli animali a pochi minuti dall'ingresso Ponte Verde. I bambini dai 6 ai 12 anni potranno catturare lo scatto migliore grazie ai nostri set fotografici e ai nostri fotografi esperti. Inoltre, si potranno maneggiare attrezzature professionali gratuitamente.

Al primo piano della struttura:

· Set di macrofotografia naturalistica per bambini e ragazzi.

· Attrezzature professionali in dotazione per fotografare animali e insetti in habitat perfettamente ricostruiti come acquari e terrari.

· Libreria a libera consultazione per ragazzi e adulti. Ampia scelta di testi e illustrazioni a tema natura, animali, fotografia, viaggi.

· Shop con eco gadget e libri a tema per ragazzi e adulti.

Per info e prenotazioni:+39 3200963747

La prenotazione è obbligatoria.

Per scaricare e portare a casa le immagini scattate durante la sessione, sarà sufficiente avere una chiavetta USB da almeno 2 GB.

Con impegno, consapevolezza e amore,

Skua Nature Group

Venaria Reale 10078 Italy Luogo: Ciabot degli animali

Comune: Venaria Reale (TO)

Provincia: Torino Regione: Piemonte

Organizzatore: Skua Nature

Info Email: ciabotdeglianimali@skuanature.com TorinoSkua Nature

