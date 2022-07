Esperienza sensoriale notturna nel Parco La Mandria

Sabato 2 Luglio 2022 dalle 18:00 alle 23:00

IL RISVEGLIO DEI SENSI - I 5 sensi come non li avete mai provati

TATTO, VISTA Il percorso sensoriale La foresta in punta di piedi si arricchisce di uno spazio accessibile a tutti in cui provare a scrivere in braille, a comunicare con il linguaggio dei segni, a riconoscere le forme con le mani, ad orientarsi con i piedi al di là delle diverse abilità. Al termine dell'esperienza aperitivo per tutti. GUSTO, OLFATTO, UDITO Ma le emozioni non finiscono...

Una cena al buio in cui, bendati, verremo guidati da una persona non vedente per riappropriarci dei nostri sensi. Il menù sarà una scoperta per vivere sfumature di sapori inaspettati.

GUSTO, OLFATTO,TATTO, VISTA, UDITO

Un'esperienza unica e indimenticabile a piedi nudi lungo il percorso sensoriale La foresta in punta di piedi accompagnati da una guida del Parco nel magico buio del bosco. Tutti i vostri sensi si risveglieranno per vivere la natura in maniera immersiva.

Si consiglia abbigliamento comodo, un piccolo asciugamano e se desiderate una torcia.

Programma della serata:

18.00 Inaugurazione della biblioteca dei sensi con aperitivo (GRATUITI)

20.30 cena al buio

22.00 Passeggiata a piedi nudi

Costo per Cena e Passeggiata al Percorso Sensoriale € 35.00 a persona

Prenotazione OBBLIGATORIA all'Ufficio Informazioni:011/4993381 - info@parcomandria.it