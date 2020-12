WEBINAR: EDUCAZIONE CIVICA PER UN MARE PIÙ PULITO

5 GENNAIO 2021 | ORE 17.00

(Porto Torres, 29 Dic 20) Il Parco Nazionale dell'Asinara - Area Marina Protetta, capofila di Clean Sea LIFE, ricomincerà l'anno con un nuovo ciclo di incontri!

Il primo meeting del 2021, in programma per martedì 5 gennaio, è **dedicato ad insegnanti e formatori**: sfateremo qualche mito sulle 'isole di plastica', affronteremo casi di studio e gli aggiornamenti delle politiche europee per la riduzione della plastica in mare. Sarà un'occasione per confrontarsi e condividere esperienze, storie e idee per promuovere un cambiamento reale nei luoghi di mare come a scuola e nella vita di tutti i giorni.

Il webinar si terrà sulla piattaforma Zoom, ed è necessario registrarsi entro il 4 gennaio su questo form: bit.ly/webinar_insegnanti_formatori

PS - se non potete partecipare... lo troverete poi sul nostro canale YouTube www.YouTube.con/CleanSeaLife #parconazionaleasinara #asinaranationalpark #cleansealife