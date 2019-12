Bando per manutentori della rete sentieristica del Parco

Manifestazione d’interesse per l’iscrizione all'albo di operatori per il servizio di manutenzione del territorio e per attività funzionali alla sistemazione e della rete sentieristica.

(Manarola - Sede Parco Cinque Terre, 31 Dic 19) Il Parco, al fine di garantire la manutenzione del territorio, la salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, la cura e il mantenimento dell'assetto idrogeologico, la percorribilità dell'intera rete escursionistica, e l'attuazione di opere necessarie alla migliore fruizione dei sentieri, si doterà di un Albo dei Manutentori qualificati, opportunamente formati e dotati di idonee attrezzature ed abbigliamento riconoscibile, cui affidare il presidio permanete del territorio e della rete sentieristica, la manutenzione dei percorsi e l'offerta di informazioni all'utenza.

Dall'Albo di operatori per il servizio di manutenzione del territorio e per attività funzionali alla sistemazione e della rete sentieristica, l'Ente Parco individuerà due figure per ciascuno dei paesi delle Cinque Terre, Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza e Monterosso a cui affidare l'esecuzione dei lavori di manutenzione della rete sentieristica, previsti e programmati secondo un piano annuale di azione all'uopo predisposto dall'Ente Parco, che sono:

1) Interventi di manutenzione di taglio della vegetazione che dovranno essere eseguiti su una fascia non inferiore a m 1,00 su entrambi i lati del sentiero, oltre la sede stessa del tracciato, compresa la sistemazione del materiale di risulta ed ogni altro onere, escluso il taglio della vegetazione spontanea di pregio da conservare inalterata, fatti salvi sporadici tagli di rami invadenti; simultaneamente alle operazioni di taglio sono effettuate operazioni di pulizia del sentiero dai residui di taglio impiegando soffiatori o manualmente.

2) Interventi di taglio di piante morte o deperienti a causa di avversità fitopatologiche o meteoriche, al fine di controllare il rischio di schianto individuate nella fascia di sicurezza, considerata di ml 10, in adiacenza allo sviluppo dei percorsi;

3) Manutenzione della segnaletica, delle staccionate parapetto e degli arredi, consistenti in riverniciatura e stabilizzazione dei manufatti in legno;

4) Ripristino del area di sedime dei sentieri, compresa la realizzazione di piccole opere con impiego di tecniche di ingegneria naturalistica quali palificate o gradonate per far fronte a cedimenti puntuali che si verificassero lungo i sentieri, nonchè il ripristino di scalini in pietra o legname, piccole opere di regimazione idraulica;

5) Ricostruzione muri a secco fino alla quota di mt. 1.50, segnalandone prontamente il crollo all'Ente Parco e provvedendo all'immediato accantonamento del materiale lapideo per garantire la percorribilità del sentiero;

6) Rimozione del pietrame di qualsiasi natura dalla sede del sentiero ed eliminazione del materiale franato in modo da liberare il fondo da eventuali ostacoli lungo il camminamento, individuati puntualmente;

7) Monitoraggio delle condizioni di manutenzione sia dei percorsi che degli arredi e della segnaletica, comunicando tempestivamente eventuali anomalie o danni alle infrastrutture alla direzione del Parco, con segnalazioni corredate obbligatoriamente da documentazione fotografica georeferenziata;

8) Prelevamento di eventuali rifiuti presenti sui percorsi;

9) Disponibilità ad offrire agli escursionisti informazioni sulla fruibilità della rete sentieristica e su eventuali tematiche che saranno all'uopo indicate dall'Ente Parco.

L'Operatore dovrà garantire il presidio dei sentieri per un numero minimo di giornate quantificabili in n° 5 giornate settimanali e che ogni lavorazione sarà tempestiva e corrispondente alle attese di qualità e cura richieste dal Parco, garantendo il coordinamento con il personale dell'ente all'uopo incaricato.

Tutte le operazioni dovranno rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e senza impatti sull'ambiente.

L'iscrizione all'Albo degli operatori per la manutenzione del territorio e della rete sentieristica sarà riservata a n° 20 richiedenti, secondo le seguenti priorità:

1°) cittadini residenti nei comuni delle Cinque Terre:

a – Comune di Riomaggiore

b – Comune di Vernazza

c – Comune di Monterosso al Mare

2°) giovani dai 18 ai 30 anni residenti nei comuni confinanti con il Parco Nazionale delle Cinque Terre:

a – Comune di Levanto

b – Comune di Pignone

c – Comune di Riccò del Golfo

d – Comune di La Spezia

3°) tutti i richiedenti in possesso dei requisiti.

Nel caso in cui il numero delle richieste di iscrizione superi il numero di 20 unità, il Parco si riserverà di aumentare il numero di unità ammesse o a procedere alla selezione delle domante mediante sorteggio pubblico, che si terrà presso la sede dell'Ente Parco in via Discovolo snc in Manarola, secondo le priorità sopra richiamate, previa avviso pubblico pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente www.parconazionle5terre.it.

Le modalità di iscrizione prevedano la presentazione della domanda d'iscrizione all'albo di operatori per il servizio di manutenzione del territorio e per attività funzionali alla sistemazione e della rete sentieristica e che la stessa, corredata da specifico curriculum, dovrà pervenire al Parco entro e non oltre il 20.01.2020, che si riserva ogni valutazione in merito, a mezzo PEC all'indirizzo pec@pec.parconazionale5terre.it, oppure consegnata a mano presso l'ufficio protocollo dell'Ente Parco sito in via Discovolo snc, presso stazione ferroviaria di Manarola, Comune di Riomaggiore (dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12.00), oppure inviata mediante lettera raccomandata A.R. del servizio postale, oppure tramite corrieri privati o agenzie di recapito sempre presso la sede del Parco, allegando l'autocertificazione firmata, compilata in ogni sua parte.

Consulta il bando completo al link