Bando contributi per la manutenzione di muri a secco nel territorio del Parco

(Manarola - Sede Parco Cinque Terre, 31 Dic 19) Le imprese agricole singole e associate, i proprietari e/o conduttori dei terreni ricadenti del territorio del Parco, possono presentare la domanda di contributo per la manutenzione di muri a secco entro le ore 12 del 20 gennaio 2020.

Domanda di sostegno

Le domande per il contributo sono scaricabili dal sito dell'Ente Parco, Domanda di contributo

e/o possono essere ritirate in modalità cartacea presso la sede del Parco in Via Discovolo snc, c/o stazione ferroviaria, Manarola, Comune di Riomaggiore.

Le domande per il contributo devono essere presentate entro e non oltre le ore 12,00 di Lunedì 20 Gennaio 2020 tramite PEC: pec@pec.parconazionale5terre.it (esclusivamente da indirizzo di posta certificata) o mediante consegna a mano presso l'ufficio Protocollo nella sede dell'Ente Parco di Manarola (dalle ore 9 alle 12.30, dal lunedì al venerdì).

Le domande presentate al di fuori di questi termini non sono ricevibili. Il Parco si riserva la possibilità di prorogare i termini di scadenza del presente bando.

Disponibilità finanziarie

Le risorse finanziarie disponibili per il presente bando ammontano a 450.000 euro, ottenute dai ricavi della vendita della Carta Servizi Cinque Terre Card (periodo 02/08/2019 – 31/12/2019);

1) Euro 350.000,00 destinati alle Aziende Agricole i cui terreni ricadono all'interno del territorio del Parco Nazionale delle Cinque Terre;

2) Euro 100.000,00 destinati ai privati i cui terreni ricadono all'interno del territorio del Parco Nazionale delle Cinque Terre.

Campo di applicazione

Tutto il territorio del Parco Nazionale delle Cinque Terre.

Beneficiari

• Imprese agricole singole e associate;

• proprietari e/o conduttori dei terreni.

Determinazione Dirigenziale n. 840 del 30.12.2019 "Approvazione bando di gara per avvio delle procedure per la presentazione delle domande di contributo per la manutenzione di muri a secco"