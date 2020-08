Poesia e tecnologia nella puntata di Linea Blu

Sabato 29 agosto, ore 14, Rai1. Questa settimana Donatella Bianchi, insieme alla sua squadra, prosegue il viaggio alla scoperta del Golfo della Spezia, dal '97 Patrimonio UNESCO con Porto Venere e isole Palmaria, Tino, Tinetto e Cinque Terre.

(Manarola - sede Parco Cinque Terre, 29 Ago 20) Golfo dei poeti e delle tecnologie: due facce della stessa medaglia che diventano bandiera del territorio tra cultura ed economia.

Oggi, nella puntata di Linea Blu condotta da Donatella Bianchi, sarà esplorato quello conosciuto in tutto il mondo come il "Golfo dei Poeti", perché in questi luoghi sono passati artisti, poeti e scrittori come Montale, lord Byron, Charles Dickens, Virginia Woolf e gli Shelley.

Si parte da Bocca di Magra con i 'sentieri di parole' del Parco per poi passare a Tellaro con un focus sulla leggenda del polpo. Presentazione in anteprima del romanzo di Marco Buticchi L'Ombra di Iside. Approfondimento dell'attività di ricerca del Centro NATO. Focus sui muscoli tra passato e futuro con Paolo Varrella e sulla prateria di Posidonia di Porto Venere con il sub Roberto Rinaldi. Tappa a anche al Tino per valorizzare il nuovo corso. Su Nave Italia con l'ammiraglio Giorgio Lazio, alla scoperta di progetti di velaterapia. Finale col Cantiere della Memoria dove poesia e tecnologia vanno a braccetto.