Parco: Consiglio Direttivo del 29 dicembre 2020

In primo piano l’approvazione del Bilancio di Previsione 2021, del Bilancio Pluriennale 2021-2023 e del Piano Triennale delle Opere Pubbliche e il Piano del Parco

Con l'approvazione del Bilancio di Previsione 2021, del Bilancio Pluriennale 2021-2023 e del Piano Triennale delle opere pubbliche il Parco delle Cinque Terre conferma il proprio impegno sul fronte della tutela del capitale naturale, della valorizzazione della fruizione sostenibile nell'area protetta con particolare attenzione alla rete sentieristica e alla biodiversità sia terrestre che marina.

Il via libera unanime agli investimenti previsti dai documenti programmatici è arrivato in via preliminare nel corso della seduta della Comunità del Parco avvenuta in remoto nella mattinata di martedì 29 dicembre, a cui ha fatto seguito l'approvazione del Consiglio Direttivo del Parco al quale hanno partecipato la Presidente Donatella Bianchi, la Vice Presidente Fabrizia Pecunia, e i Consiglieri Federico Barli, Danilo Capellini, Santo Grammatico, Emanuele Moggia, Chiara Vicini, Francesco Villa e il Direttore Patrizio Scarpellini.

Alla seduta ha preso parte anche il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Enrico Monachello, il quale ha portato il parere favorevole dell'organo riunitosi il giorno precedente.

Il Bilancio di Previsione 2021, improntato su un approccio prudenziale dettato dall'andamento dell'emergenza sanitaria attualmente in corso, e tendendo conto sia delle entrate proprie derivanti dalla vendita delle carte servizi Cinque Terre Card sia di quelle ministeriali, è stato chiuso a 10 milioni di euro circa.

Risorse importanti che permetteranno di assicurare per tutto il 2021 i servizi essenziali e strategici per il territorio e per l'Area Marina Protetta a sostegno delle attività produttive sostenibili; garantito il sostegno per il trasporto pubblico di collegamento interno tra i borghi e le rispettive frazioni delle Cinque Terre; il mantenimento e l'implementazione dell'Albo dei Manutentori, per la cura quotidiana della rete sentieristica del Parco; il presidio dei centri accoglienza e del Centro di Educazione Ambientale; l'aiuto al comparto agricolo, ai conduttori di terreni e alle aziende agricole. Assicurata grazie ad un fondo ministeriale anche la manutenzione straordinaria delle monorotaie, unica forma di meccanizzazione agricola del territorio.

Nell'ambito della seduta è stato inoltre approvato il Piano Triennale delle Opere Pubbliche per un importo complessivo di 5 milioni di euro, garantiti dai fondi messi a disposizione dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nell'ambito della "Direttiva Parchi per il clima": in particolare si tratta di opere riguardanti l'efficientamento energetico della Sede del Parco a Manarola, dell'Ostello di Corniglia e del Centro di Educazione Ambientale di Torre Guardiola, e del recupero della galleria ferroviaria a scopi ciclabili nel tratto Monterosso-Levanto.

Presentate infine dall'Architetto Federica Thomasset (appartenente al gruppo di professionisti redattori del Piano del Parco) le proposte di linee guida per il documento conclusivo della prima fase istruttoria del Piano del Parco propedeutico all'avvio della fase partecipativa prevista per il 2021.