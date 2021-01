Chiusura uffici Parco per sanificazione

Il Parco informa che, a seguito del riscontro di positività al virus Covid-19 da parte di un dipendente dell'Ente, gli uffici della sede di Via Discovolo s.n.c a Manarola, a far data da oggi, resteranno chiusi in via cautelativa, al fine di effettuare la necessaria sanificazione degli ambienti di lavoro e le procedure previste dal DVR (Documento di valutazione rischi) attualmente in vigore.

Gli uffici presteranno la propria attività lavorativa in modalità agile. A seguire i contatti:

Ufficio Protocollo

Tel. 0187 762 603 Email segreteria@parconazionale5terre.it

Ufficio Biodiversità

Tel.0187 762640 Email matteo.perrone@parconazionale5terre.it

Area Marina Protetta

Tel. 0187 762643 Email amp@parconazionale5terre.it

Ufficio Tecnico

Tel. 0187 762645 - 646 – 642

Email ufficio.tecnico@parconazionale5terre.it

Ufficio Sentieri

Tel. 0187 762635 - 642 – 602 – 647 Email ufficiosentieri@parconazionale5terre.it

Ufficio Amministrazione e Contabilità

Tel. 0187 762 620 - 621 - 629 - 604 - 641 -604

Email contabilita@parconazionale5terre.it



Ufficio Comunicazione

Tel. 0187 762602 – 647

Email comunicazione@parconazionale5terre.it

Email info@parconazionale5terre.it