I militari della Stazione Carabinieri Parco Cinque Trere sequestrano un immobile nel Comune di Vernazza.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, i militari della Stazione “Parco” Cinque Terre hanno posto sotto sequestro un immobile in località Corniglia, nel comune di Vernazza, per irregolarità alla normativa urbanistica e paesaggistica.

I giorni scorsi l'Autorità Giudiziaria ha delegato i militari della Stazione "Parco" Cinque Terre all'esecuzione del sequestro preventivo di un immobile sito a Corniglia, nel comune di Vernazza, i cui proprietari, il progettista e il direttore dei lavori erano stati denunciati dai militari per avere commesso illeciti relativi ad interventi edilizi e cambiamento di destinazione d'uso dell'immobile stesso. Le opere di demolizione e ricostruzione e gli ampliamenti eseguiti, nonché il cambiamento dei locali da magazzino ad uso commerciale risultavano essere provvisti di titoli edilizi e paesaggistici non efficaci, in quanto non conformi allo strumento urbanistico vigente.