Reparto Carabinieri Parco Cinque Terre: sequestro fabbricati abusivi

I CARABINIERI DELLA STAZIONE PARCO CINQUE TERRE SEQUESTRANO DUE FABBRICATI ABUSIVI DI NUOVA COSTRUZIONE NEL COMUNE DI MONTEROSSO

In data odierna i militari della Stazione Carabinieri Parco Cinque Terre, hanno dato esecuzione alla convalida del sequestro preventivo a cui avevano sottoposto nuove opere edilizie, completamente abusive e non ancora ultimate, realizzate in zona 3 del Parco Nazionale delle Cinque Terre, nel Comune di Monterosso al Mare.

I giorni scorsi i militari avevano accertato che era in corso la realizzazione non autorizzata di due edifici del volume complessivo di mc 70 circa e di opere edilizie esterne consistenti in muri e pavimentazioni di cemento e fossa settica; per evitare la continuazione e l'ultimazione dei lavori abusivi avevano sequestrato preventivamente l'area e denunciato il proprietario, nonché esecutore, per avere violato le normative urbanistica, paesaggistica, sismica e la Legge quadro sulle aree protette.

Il trasgressore è stato anche sanzionato per mancata autorizzazione agli scarichi idrici e violazione al vincolo per scopi idrogeologici.