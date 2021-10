Una Montagna di Salute: la promozione del benessere passa dalle Terre alte

10 ottobre, la Commissione Medica LPV, aderendo all’iniziativa della CCM del CAI all’interno del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2021 di ASviS, organizza il trekking nel Parco dal Colle del Telegrafo al Santuario di Montenero

(Sede Parco Nazionale delle Cinque Terre, 09 Ott 21) L'iniziativa organizzata da CAI La Spezia e da Commissione Medica Liguria, Piemonte e Val d'Aosta, in collaborazione con Comune della Spezia e Parco nazionale delle Cinque Terre, si inserisce appieno all'interno del cartellone del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2021 dell'AsVIS, allo scopo di divulgare gli obiettivi dell'Agenda 2030 e sensibilizzare ai benefici dell'attività escursionistica in natura.

La promozione della salute è infatti parte del goal "Benessere" dell'Agenda 2030 definita dall'OMS, «come un processo che consente alle persone di esercitare un maggiore controllo sulla propria salute e di migliorarla».

Il cammino lungo il percorso ad anello dal Colle del Telegrafo al Santurio di Montenero, sarà scandito in tappe, alla presenza di esperti che coinvolgeranno i partecipanti in momenti di conoscenza e riflessione su alcuni temi legati agli obiettivi dell'Agenda 2030: alimentazione, stile di vita sano, prevenzione e potere rigenerativo dell'attività sportiva in natura, a cura del dottor Gianmarco Simonini, Commissione Medica LPV e della dottoressa Laura Lombardi, Associazione Provinciale LILT La Spezia; cambiamenti climatici e protezione del territorio, pre post allerta meteo, a cura di Emilio Ardovino, referente Protezione Civile La Spezia e docente " Emergenze e Protezione Civile" e Luca Raimondi, geologo Centro Studi Rischi Geologici del Parco; infine sarà presente l'Associazione Italiana Giovani per l'UNESCO con una esposizione di materiali informativi sul tema della sostenibilità ambientale.

Ritrovo dei partecipanti alle ore 8:45 in località Colle del Telegrafo Partenza ore 9:00 Verrà percorso un sentiero ad anello che porta dal Colle del Telegrafo (513 m slm) al Santuario della Madonna di Montenero (collocato sopra a Riomaggiore a quota 355 m slm).

> La Commissione centrale medica del Club alpino italiano propone, in collaborazione con le commissioni mediche periferiche, un evento contemporaneo e diffuso sul territorio italiano che consiste in una escursione con caratteristiche accessibili a tutti e nel rispetto delle regole di sicurezza del Cai, allo scopo di divulgare il concetto che svolgere attività in ambiente montano rappresenta una modalità sostenibile di acquistare salute e benessere, per tutte e tutti, al di là di disparità e disuguaglianze. Il tema della prevenzione e promozione della salute presente nei target del Goal 3 dell'Agenda 2030 trova particolare significato nei corretti comportamenti e abitudini di vita (stili di vita) e l'ambiente montano rappresenta un contesto ideale per la loro acquisizione.

Ogni commissione medica periferica segue l'escursione che si svolge nel proprio ambito territoriale, durante la quale (partenza-sosta-arrivo) saranno previsti momenti di comunicazione ed eventuale distribuzione di materiale divulgativo; i contenuti informativi saranno predisposti dalla Ccm e concordati con le commissioni periferiche e quindi comuni per tutti.

Info Club Alpino Italiano email: cailaspezia@libero.it; gianmarco.simonini@libero.it, commissionemedicalpv@gmail.com