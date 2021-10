Il Parco ottiene il rinnovo della registrazione EMAS

Esito positivo per le verifiche finalizzate al mantenimento della certificazione ambientale ISO 14001:2015 e al rinnovo della registrazione EMAS

(Sede Parco Cinque Terre, 12 Ott 21) Si sono concluse nei giorni scorsi, con esito positivo, le visite di verifica finalizzate al mantenimento della certificazione ambientale ISO 14001:2015 e al rinnovo della registrazione EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) del Parco nazionale delle Cinque Terre.

Ottenuto ai sensi del regolamento dell'Unione Europea, il percorso di registrazione rilasciato da DNV è stato intrapreso dal Parco a partire dal 2019 con l'obiettivo di favorire una razionalizzazione delle proprie capacità gestionali sotto il profilo ambientale.

Durante l'audit, il certificatore ha effettuato interviste al personale, sopralluoghi e visite in campo per controllare con accuratezza il rispetto dei requisiti ambientali, degli aspetti diretti e indiretti associati alle attività del Parco e il rapporto con i fornitori di beni e servizi. Al vaglio anche la documentazione di sistema con particolare attenzione alle attività di manutenzione della rete escursionistica.

Il Parco ha definito in particolare come campo di applicazione del proprio Sistema di Gestione Ambientale, la pianificazione e tutela del territorio e dei Servizi Ecosistemici associati a diversi ambiti: sostegno all'agricoltura e al patrimonio rurale; protezione e valorizzazione degli ambienti marini; qualità e innovazione nei servizi turistici e sensibilizzazione al turismo responsabile; supporto alla comunità̀ locale ed educazione al rispetto del patrimonio ambientale; promozione della mobilità sostenibile, oltre il coordinamento delle attività scientifiche, di educazione ambientale e gestione degli immobili.

La registrazione EMAS è il massimo riconoscimento, a livello europeo, che possa essere attribuito ad un Ente impegnato a migliorare le proprie prestazioni ambientali e a promuovere la partecipazione dei dipendenti, dei collaboratori, dei fornitori di servizi sul territorio e di tutte le parti interessate al processo.

"Ottenere il rinnovo della registrazione EMAS significa attestare il grado di accuratezza, professionalità e continuità con cui il nostro Parco pianifica e realizza le proprie politiche ambientali in un orizzonte a lungo termine - Dichiara Donatella Bianchi, presidente del Parco nazionale delle Cinque Terre - Il nostro Sistema di Gestione Ambientale, incentrato sui servizi ecosistemici, è un valore aggiunto per il Parco e per il territorio che rappresenta in un contesto europeo come un'area protetta in cui l'impegno nella protezione del capitale naturale diviene anche un'opportunità di sviluppo sostenibile. Un obiettivo che dobbiamo perseguire quotidianamente, con costanza, promuovendo azioni in sintonia con il rispetto dell'ambiente e progettando interventi che vadano sempre più nella direzione dell'innovazione e della tutela del nostro patrimonio naturale e paesaggistico".