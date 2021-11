AMP Cinque Terre: monitoraggio attività autorizzate anno 2021

Chiarimento rivolto alle imprese autorizzate per facilitare la compilazione della scheda di monitoraggio da inviare al Parco entro il 15/11/2021 nell’ambito del progetto di contabilità ambientale

(Sede Parco Cinque Terre, 04 Nov 21) Il 28 ottobre scorso l'Ente Parco, nell'ambito del progetto di Contabilità ambientale realizzato in collaborazione con l'Università di Genova (DISTAV), ha inviato alle attività autorizzate, anno 2021, una scheda di monitoraggio che ogni impresa deve compilare con i dati e le informazioni aggiornate relative ai servizi effettuati nell'Area Marina Protetta delle Cinque Terre.

Al fine di agevolare la compilazione della scheda, l'Ente Parco specifica che la tabella intitolata "Litri di carburante TOTALI riforniti per lo svolgimento dell'attività dentro l'AMP", si riferisce ai litri totali di combustibile consumati per svolgere l'attività, considerando complessivamente tutti i consumi correlati, includendo il trasferimento da e per il porto di partenza (es trasferimento dalla Spezia all'Area Marina Protetta delle Cinque Terre).



La scheda, debitamente compilata, dovrà essere inviata entro e non oltre il 15 novembre 2021, via e-mail al Protocollo dell'Ente (protocollo@parconazionale5terre.it oppure pec@pec.parconazionale5terre.it)