Sciacchetrail chiuse le pre-iscrizioni

Il 20 Novembre, dalle ore 15, alla Cantina Cooperativa Agricoltura Cinque Terre del Groppo a Manarola e in diretta sul canale Facebook di Sciacchetrail, l’estrazione dei 300 runners.

(Sede Parco Nazionale delle Cinque Terre, 18 Nov 21) Voglia di corsa in natura. La VI edizione di Sciacchetrail, gara di corsa sui sentieri del Parco Cinque Terre, in programma il 2 Aprile 2022, segna un record di adesioni: 795 atleti pre-iscritti, di 23 differenti nazionalità, in 20 giorni.

Il 20 Novembre, in diretta dalla Cantina Cooperativa Agricoltura Cinque Terre del Groppo a Manarola (Riomaggiore) attraverso il canale facebook di Sciacchetrail, si potrà assistere virtualmente all'estrazione dei 300 nominativi dei partenti che si troveranno a gareggiare con gli atleti elites internazionali invitati dall'organizzazione.

La lotteria sarà ospitata dalla Cantina Sociale del Groppo - luogo simbolico del winetrail di 47 km con 2600 m di dislivello positivo - alla presenza dei Sindaci delle Cinque Terre e Donatella Bianchi, Presidente del Parco Nazionale delle Cinque Terre.

L'elenco dei pre-iscritti è disponibile al link