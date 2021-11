Trekking for Climate: autunno 2021

Il CEA del Parco organizza due trekking per avvicinare i cittadini alla Strategia Regionale per l'adattamento ai cambiamenti climatici.

(sede Parco Nazionale delle Cinque Terre, 23 Nov 21) Il Centro Educazione Ambientale del Parco Nazionale delle Cinque Terre per i mesi di novembre-dicembre organizza due eventi, a cui seguiranno altri nei mesi successivi, da Levante verso Ponente all'interno dell'area Riviera Spezzina (Comuni litorali da Deiva alla Spezia), il territorio di competenza del CEA nell'ambito del Sistema Regionale di Educazione Ambientale.

Si tratta di attività nelle aree protette per avvicinare i cittadini alla Strategia Regionale per l'adattamento ai cambiamenti climatici in modo divertente: percorsi classici o ad anello pensati per renderli fruibili in modo semplice anche dal punto di vista logistico.

Questi trekking vogliono essere un contributo della Regione Liguria attraverso i divulgatori scientifici del CEA alla conoscenza della crisi climatica, e conseguente crisi ecologica e perdita di biodiversità, e alla strategia regionale di lotta e adattamento ai cambiamenti climatici.

Programma novembre/dicembre

Sabato 27 novembre – Da Campiglia anello del Monte Castellana

Sabato 11 dicembre – Da S. Antonio (Telegrafo) Anello Campiglia-Nozzano (in collaborazione con LEGAMBIENTE nell'ambito della campagna Puliamo il Mondo 2021)

Info partecipazione: per ogni dettaglio e iscrizione (gratuita ma obbligatoria) chiamare il numero 0187.743.500 (tutti i giorni orario ufficio festivi inclusi) o inviare mail a cea@parconazionale5terre.it