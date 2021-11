Avviso AMP Cinque Terre: monitoraggio attività autorizzate anno 2021

L’Ente Parco richiama il termine ultimo del 30.11.2021 a tutti i titolari di autorizzazione a svolgere attività nell’area marina protetta delle Cinque Terre, per la consegna delle relative informazioni.

(Sede Parco Nazionale delle Cinque Terre, 26 Nov 21) L'Ente Parco, come previsto dal Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina e del Disciplinare Integrativo, nell'ambito delle azioni di monitoraggio ambientale, richiama la necessità della trasmissione delle informazioni relative alle attività svolte nell'area marina protetta delle Cinque Terre.

Termini consegna e modulistica

Si ricorda che la mancata consegna della modulisitca compilata, entro il 30 novembre 2021, comporterà l'impossibilità al rilascio di convalida e/o autorizzazione per l'anno successivo da parte dell'Ente.

Tali informazioni devono essere consegnate mediante apposita modulistica (ad es. libretti catture, schede attività commerciali, etc.), reperibile al link

Modalità consegna via e-mail a protocollo@parconazionale5terre.it oppure PEC pec@pec.parconazionale5terre.it | cartaceo presso l'Ufficio Protocollo dell'Ente Parco Via Discovolo snc - c/o Stazione Manarola 19017 Riomaggiore (SP), dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 12.