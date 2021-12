Presepe luminoso di Mario Andreoli Manarola

8 dicembre - 30 gennaio 2021

(Sede Parco Cinque Terre, 13 Dic 21) L' 8 dicembre di ogni anno, da oltre cinquant'anni, a Manarola si accende uno dei presepi più originali del mondo. L'inventore è Mario Andreoli, classe 1928, il prometeo capace di illuminare l'intera Collina delle Tre Croci con la grande natività composta da 250 figure rivestite da migliaia di luci.

"Era il 1961 quando mio padre, in punto di morte, mi chiese di ripristinare una croce che sorgeva in cima al colle di famiglia, racconta Mario. Sistemata la croce, ho avuto l'idea di illuminarla con una batteria per auto. Da quel giorno non mi sono più fermato."

Ferro e materiali riciclati di ogni genere, a colpi di flessibile e saldatrice, di fantasia e caparbietà, Mario inizia a dar vita ai personaggi nel tempo libero dalla professione di ferroviere.

Da bricoleur si trasforma, senza volerlo, nel creatore di un'opera d'arte ambientale visionaria in stretto dialogo con il paesaggio vitivinicolo circostante. Negli anni '80 arriva la pensione, cosi può finalmente dedicarsi al presepe, oggi considerato un bene collettivo della comunità manarolese e di tutto il territorio delle Cinque Terre.

Negli ultimi anni per aiutare Mario Andreoli a portare avanti la tradizione del presepe luminoso, oltre al sostegno del Parco Nazionale delle Cinque Terre e del Comune di Riomaggiore, è nata "Associazione Presepe di Manarola Mario Andreoli che si occupa, sotto la sua regia di allestire lo spettacolo di luce sulla collina delle tre croci e di organizzare gli eventi a corollario.

L'accensione avviene ogni anno l'8 dicembre. Il presepe resta illuminato dalle 17.30 alle 22, fino al 30 gennaio 2022

Pagina facebook dell'associazione https://www.facebook.com/presepemanarola/