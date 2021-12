Fasi finali del progetto ROCPOP LIFE

Dopo la visita di monitoraggio dei giorni scorsi, ultime tappe per il percorso del progetto finalizzato al restauro ambientale delle foreste marine protette di alghe brune, tutelate da Direttive Europee e accordi internazionali.

(Sede del Parco Cinque Terre, 15 Dic 21) Il prossimo venerdì 17 dicembre a Roma, prima della realizzazione dei report finali, che saranno elaborati nelle prossime settimane, i partner di ROCPOP (LIFE16 NAT/IT/000816) illustreranno al pubblico i principali risultati ottenuti grazie all'innovativo protocollo di coltura sviluppato dall'Università di Trieste, capofila del progetto, in stretta collaborazione con l'Università di Genova.

Grazie al contributo di siti donatori quali l'Area Marina Protetta di Strugnano e quella di Portofino, esemplari di Cystoseira sono stati reintrodotti con successo nelle acque di Miramare e delle Cinque Terre.

L'appuntamento, al quale sarà possibile partecipare anche da remoto, sarà inoltre l'occasione per presentare il video racconto delle principali attività realizzate nell'Area Marina Protetta delle Cinque Terre per il rispristino di un habitat di straordinaria importanza per la biodiversità e il sostegno alle catene trofiche.

E' poosibile partecipare all'evento finale del progetto mediante il Link di registrazione: https://forms.gle/BZhpQBCbTosJLUkY9 Link per seguire l'evento: https://us06web.zoom.us/j/85232522517

www.rocpoplife.eu

https://www.facebook.com/ROCPopLife/