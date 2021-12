Dal 1° gennaio 2022 la Carta Multiservizi Cinque Terre Card Treno sarà in vendita con nuovi importi

(Manarola - Sede del Parco, 30 Dic 21) L'adeguamento tariffario della Carta Multiservizi Cinque Terre Card Treno non prevede alcun aumento dei corrispettivi per l'Ente Parco ed è dovuto all'entrata in vigore del nuovo Contratto di Serviziosa tra Trenitalia e Regione Liguria (Deliberazione della Giunta Regionale n. 839 del 28.09.2021).

Tariffa invernale in vigore dal 1° gennaio 2022

1 giorno adulto 14,80 euro

2 giorni adulto 26,50 euro

1 giorno ragazzo 8,50 euro

1 giorno over 70 11,20 euro

1 giorno famiglia 36,20 euro