L'Ente Parco, ricorda che il 7 maggio scadono i termini per l'invio delle domande di partecipazione ai bandi pubblici per il rilascio delle autorizzazioni a svolgere le attività nell'AMP Cinque Terre, anno 2022

L'Ente Parco, come previsto dal Disciplinare Integrativo al regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta "Cinque Terre", approvato dal Ministero della Transizione Ecologica, ha pubblicato i Bandi pubblici di selezione per l'assegnazione delle autorizzazioni all'esercizio delle attività di locazione e noleggio di unità da diporto e trasporto passeggeri e visite guidate all'interno dell'Area Marina Protetta delle Cinque Terre, annualità 2022.

Si ricorda che il termine ultimo per la partecipazione ai bandi è prevista per il giorno 7 maggio 2022, entro le ore 12.

Sul portale www.areamarinaprotetta5terre.it sono disponibili le procedure interamente digitalizzate.

ATTIVITA' DI LOCAZIONE E NOLEGGIO

La domanda di partecipazioneal bando di selezione per il rilascio di autorizzazione a svolgere attività di noleggio o locazione di unità da diporto nell'Area Marina Protetta delle Cinque Terre avviene medianteprocedurainteramentedigitalizzata, accessibile previo riconoscimento dell'identità mediante sistema SPID, consultabile sul sito web dell'AMP (www.areamarinaprotetta5terre.it oppure > https://cinqueterre.macisteweb.com/).

La domanda dovrà essere completata, confermata ed inviata attraverso la modalità digitalizzata prevista dal sistema Macisteweb (comando di invio automatico della domanda) entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 07.05.2022.

> Il sistema online del portale Maciste una volta confermate le dichiarazioni e digitato il comando di invio provvederà automaticamente ad inoltrare la domanda via PEC all'ufficio protocollo dell'Ente. Non sono ammesse altre modalità di consegna delle istanze (cartaceo, ecc.)

Scarica il bando in PDF

Richiesta annullamento domanda locazione/noleggio

ATTIVITA' TRASPORTO PASSEGGERI E VISITE GUIDATE

La domanda di partecipazione al bando di selezione per il rilascio di autorizzazione all'esercizio delle attività di trasporto passeggeri e visite guidate all'interno dell'Area Marina Protetta delle Cinque Terre, deve essere compilata mediante il moduli consultabili sul sito web dell'AMP, previo riconoscimento dell'identità mediante sistema SPID, www.areamarinaprotetta5terre.itoppure https://cinqueterre.macisteweb.com/ e dovrà essere fatta pervenire, pena di esclusione, completamente compilata.

La domanda dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 07.05.2022 al Parco Nazionale delle Cinque Terre, Via Discovolo snc, Localita Manarola, 19017 Riomaggiore (SP) – Ufficio Protocollo, a mezzo di singolo messaggio di posta elettronica certificata (da mittente mediante indirizzo PEC) all'indirizzo pec@pec.parconazionale5terre.it.

E' facoltà delle imprese eseguire la consegna della domanda a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno oppure a mezzo di "posta celere" sempre del Servizio Postale oppure tramite agenzia espressi (a tutto rischio del mittente qualora per qualsiasi causa il piego non pervenisse in tempo utile), dalle ore 09,00 alle ore 12,00 nei giorni dal lunedì al venerdì all'Ufficio Protocollo dell'Ente Parco, allegando sempre la documentazione e/o autodichiarazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dal REO e dal Disciplinare integrativo, maturati e/o posseduti alla data di entrata in vigore dello stesso Disciplinare integrativo.

Stante le misure straordinarie di contenimento della diffusione del COVID-19 non è possibile la consegna a mano dei plichi.

Scarica il bando in PDF