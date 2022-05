Sottoscritta in prefettura la convenzione con l'Ente Parco che mira alla sicurezza dei turisti. Presidio a Soviore per le tre settimane conclusive di agosto.

(La Spezia , 04 Mag 22) "Sta emergendo un turismo più attento agli aspetti della sicurezza nel territorio Parco Nazionale delle Cinque Terre che deve considerare anche un abbigliamento adatto a percorrere i sentieri. Lo ha sottolineato il prefetto della Spezia, Maria Luisa Inversini, intervenuta alla presentazione della convenzione con i Vigili del fuoco che garantirà un presidio all'interno del parco per le tre settimane conclusive di agosto."

Questa mattina, infatti, presso il palazzo del Governo, il prefetto Inversini, il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, Maria Francesca Conti, e il direttore dell'Ente Parco, Patrizio Scarpellini, hanno sottoscritto la convenzione per la realizzazione di un servizio stagionale di prevenzione e sorveglianza.

Presso il presidio di Soviore, nel comune di Monterosso, sarà, pertanto, garantita la presenza - dal 12 al 31 agosto, dalle 8.00 alle 20.00 - di cinque unità del comando provinciale per consentire un pronto servizio di prevenzione antincendio e di soccorso tecnico urgente nel territorio del Parco Nazionale in concomitanza col periodo dell'anno di maggior afflusso di turisti.

Il Parco metterà a disposizione del comando provinciale le proprie strutture, gli spazi e la logistica.

"Il presidio di Soviore negli anni si è rivelato strategico per garantire, in un periodo di massima pericolosità, la prevenzione, il pronto intervento e la lotta agli incendi boschivi. - ha detto il Direttore Scarpellini - Per questo siamo felici di rinnovare e rafforzare l'accordo con il Corpo dei Vigili del Fuoco, sempre al nostro fianco in questa importante attività a salvaguardia dell'incolumità di cittadini, visitatori e del patrimonio di biodiversità presente nel nostro Parco."