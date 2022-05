I sessione: 27 maggio sulla piattaforma Zoom, dalle ore 16.30-18.00. II sessione: 28 maggio, ore 9.30-11, in presenza c/o il presidio del Soccorso Alpino a Volastra (Riomaggiore)

Il corso di formazione supplettivo di recupero è rivolto ESCLUSIVAMENTE alle guide ambientali escursionistiche e turistiche già inserite nell'elenco dell'Albo Guide del Parco Nazionale delle Cinque Terre che, per cause di forza maggiore, non hanno potuto partecipare alle date organizzate a Marzo 2022.

Ø MODALITA' DI SVOLGIMENTO

La formazione sarà organizzata in due sessioni: la prima sulla piattaforma Zoom e la seconda in presenza presso il presidio del Soccorso Alpino e Speleologico a Volastra (ex scuola elementare) nel Comune di Riomaggiore, come indicato a seguire. La formazione sarà considerata completa e valevole per l'aggiornamento previsto per l'appartenenza all'Albo Guide del Parco con la partecipazione ad entrambe le sessioni.

Ø SESSIONE 1

Il giorno 27 maggio, sulla piattaforma Zoom, dalle ore 16.30-18.00, la formazione tratterà i seguenti argomenti;

A cura del personale Area Marina Protetta del Parco Nazionale delle Cinque Terre:

Rete sentieristica REL del Parco: utilizzo WebApp sentieri e dematerializzazione Cinque Terre Card, stato dell'arte e programmazione degli interventi di manutenzione, valorizzazione e riduzione del rischio. Aggiornamento sulle principali iniziative e progetti in corso in tema di: salvaguardia e monitoraggio della biodiversità terreste e marina e del paesaggio agricolo terrazzato; ripristino ambientale e fruizione sostenibile del patrimonio culturale e paesaggistico; lotta al dissesto idrogeologico e ai cambiamenti climatici.

A cura del Reparto Carabinieri Parco Nazionale Cinque Terre

Sorveglianza e caratteristiche degli ambienti naturali soggetti a tutela

Ø SESSIONE 2

Il giorno 28 maggio, ore 9.30-11, presso il presidio del Soccorso Alpino e speleologico CAI ex Scuola di Volastra

A cura del Soccorso Alpino e Speleologico del CAI La Spezia

Iniziative di valorizzazione della rete sentieristica a cura del CAI La Spezia, modalità di attivazione del soccorso; nozioni di primo soccorso in ambiente impervio.

Ø MODALITA' DI ISCRIZIONE

Per partecipare è obbligatorio registrarsi mediante il modulo online al link https://forms.gle/9hyNN8AJhmuXEZe59 entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 25.05.2022

Una volta registrati gli iscritti riceveranno sulla mail indicata nel modulo di iscrizione, il link a Zoom per partecipare alla prima sessione online.

Ø CONTATTI INFO

Segreteria organizzativa segreteria@parconazionale5terre.it 0187-762602