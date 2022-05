Il Sito UNESCO Porto Venere Cinque Terre e Isole al convegno nell’ambito della 44° Fiera Vini del Piemonte ad Alba: tra le esperienze, il progetto Stonewallsforlife

Sabato 7 maggio trasferta ad Alba per il sito UNESCO Porto Venere Cinque Terre e Isole (Palmaria, Tino e Tinetto), invitato a partecipare al convegno sulle prospettive dell'enoturismo tra innovazione, tutela e sostenibilità̀, nell'ambito della 44° Fiera nazionale dei Vini del Piemonte.

Durante l'incontro, in programma a partire dalle ore 10.30, nella Sala Convegni del Palazzo Mostre e Congressi "G. Morra" di Alba, il Sito UNESCO Porto Venere Cinque Terre e Isole porterà all'attenzione i valori e le caratteristiche che hanno reso questo paesaggio meritevole di protezione e tutela, con uno sguardo su buone pratiche e iniziative in tema di viticoltura e sostenibilità, come ad esempio Stonewallsforlife: il progetto europeo che individua nei muri a secco - elemento iconografico del paesaggio vitivinicolo sito e richiamo per un turismo enogastronomico di qualità - uno strumento per l'adattamento al cambiamento climatico.

Obiettivo del progetto europeo LIFE che ha come capofila il Parco nazionale delle Cinque Terre, è dimostrare come l'antica tecnica dei muri a secco possa essere utilizzata per aumentare la resilienza del territorio ai cambiamenti climatici. Tecniche costruttive e sistemi di monitoraggio innovativi che saranno utilizzati per ripristinare un'area terrazzata abbandonata di oltre 5 ettari (4000 m2di superficie di muri a secco) nel sito pilota dell'anfiteatro di Manarola (Riomaggiore).

Il programma del convegno

Saluti: Assessore a Turismo e Manifestazioni della Città di Alba

Assessore alla Cultura, Turismo e Commercio Regione Piemonte Presidente Ente Turismo Langhe Monferrato Roero Liliana Allena, Presidente Ente Fiera di Alba

Interverranno: Roberto Moncalvo, Presidente Coldiretti Piemonte

Matteo Ascheri, Presidente Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani

Roberto Cerrato, Direttore Paesaggi Vitivinicoli di Langhe Roero Monferrato

Francesco Marchese, Parco Nazionale delle Cinque Terre

Giuliano Vantaggi, direttore Site-Manager Associazione Colline Conegliano Valdobbiadene UNESCO

Mauro Carbone, Direttore Ente Turismo Langhe Monferrato Roero

Modera: Roberto Fiori, giornalista de La Stampa

www.portovenerecinqueterreisole.com