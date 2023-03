Il Reparto Carabinieri del Parco Cinque Terre festeggia con gli alunni di Monterosso

Oggi, inizio della primavera e Giornata Internazionale delle Foreste, i Carabinieri Forestale della Stazione e del Reparto Parco Nazionale Cinque Terre hanno trascorso alcune ore all'aperto con i bambini della scuola primaria di Monterosso, per riconoscere direttamente la bellezza e l'importanza degli alberi, del bosco e delle foreste.

La giornata internazionale delle foreste è stata istituita il 21 dicembre 2012, con risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, per celebrare e sensibilizzare sull'importanza di tutti i tipi di foreste e alberi, a beneficio delle generazioni attuali e future.

Quest'anno i militari in servizio nel Parco Nazionale delle Cinque Terre hanno scelto di accompagnare gli alunni delle scuole di Monterosso al Mare in una breve escursione a contatto con la natura, per festeggiare insieme agli alberi e al bosco la giornata a loro dedicata. Raggiunta l'area di pregio naturalistico di Punta Corone, i bambini e le bambine della scuola primaria, più di quaranta insieme alle loro insegnanti, hanno goduto di alcune ore all'aria aperta, insieme alle piante, grandi e piccole che formano il bosco, di cui hanno imparato i nomi e l'importanza.

Prima di ritornare in aula hanno ricevuto la spillina di un alberello e fatto la promessa di dedicare agli alberi un piccolo pensiero, in forma di poesia, per il loro futuro.