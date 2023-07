L’accoglienza ai visitatori del Parco si arricchisce di un nuovo servizio dedicato all’informazione turistica, attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20 al numero di telefono 0187-1857573 e all’email infopoint@parconazionale5terre.it

(Parco Cinque Terre, 13 Lug 23) La nuova Info Line del Parco, attiva tutti i giorni dalle 8 alle 20, al numero 0039 0187 1857573 e attraverso l'email dedicata infopoint@parconazionale5terre.it, nasce per orientare e offrire assistenza ai visitatori già nella fase di pianificazione del proprio itinerario di viaggio alle Cinque Terre.

Il servizio si integra al sistema di accoglienza turistica presente nel territorio del Parco ed è gestito da operatori esperti del Consorzio Ati 5 Terre che forniscono informazioni in tempo reale su servizi e prodotti, punti di interesse culturali e naturalistici, corrette norme di comportamento, ma anche consigli e indicazioni su come vivere al meglio l'esperienza nell'area protetta, rispettandone l'ambiente e la comunità locale.

Uno strumento importante che crea un filo diretto tra il Parco, i visitatori e le imprese turistiche locali, per condividere le specificità del territorio, in armonia con il ritmo delle stagioni e valorizzare i servizi e le iniziative offerti dalla Carta servizi Cinque Terre Card.

Utile anche per rendere sempre più tempestiva la comunicazione a favore della prevenzione del rischio, ad esempio in caso di allerta meteorologica o di picchi di affluenza in particolari orari o durante le festività.