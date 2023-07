Il Parco, nell’ambito del progetto Stonewallsforlife, ha pubblicato un avviso esplorativo per manifestazione di interesse finalizzata alla realizzazione di interventi di ricostruzione di murature a secco nell’area pilota di Manarola.

(Sede del Parco Nazionale delle Cinque Terre, 13 Lug 23) L'avviso è relativo all'indagine di mercato finalizzata all'acquisizione di manifestazioni d'interesse da parte di operatori economici per l'individuazione del soggetto a cui affidare gli interventi di ricostruzione di tratti di muratura a secco nell'area pilota, secondo le indicazioni progettuali illustrate nella documentazione tecnica.

L'area di intervento situata nel Comune di Riomaggiore, nel sito pilota del progetto Stonewallsforlife a Manarola, si sviulppa a margine della ZSC Zona Speciale di conservazione della Rete Natura 2000 "IT 1344323 COSTA DI RIOMAGGIORE –MONTEROSSO". Sono presenti numerose percorrenze della Rete Escursionistica Ligure gestite dal Parco, in particolare il sentiero REL n.502 nei pressi dell'area di intervento.

La manifestazione d'interesse dovrà essere inviata all'indirizzo PEC pec@pec.parconazionale5terre.it entro e non oltre il 01/08/2023 alle ore 12:00

L'importo complessivo stimato dall'Amministrazione per l'erogazione del lavoro oggetto di appalto è pari a € 180.871,68 oltre IVA di legge e oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari a euro 9.390,00. L'importo effettivo sarà quello offerto dall'aggiudicatario.

L'avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Parco, www.parconazionale5terre.it, alla voce > "Amministrazione trasparente" sezione > "Bandi di gara e contratti", e all'Albo Pretorio dell'Ente per un periodo pari a 20 giorni naturali e consecutivi.

La documentazione indicata nell'elenco a seguire è scaricabile al link di wetransfer https://we.tl/t-LG0pomAZaE

- Relazione generale;

- Specifiche e indicazioni operative;

- analisi e computo con calcolo dell'importo a base di gara ai sensi del D.M. 17/06/2016;

- planimetria;

- Relazione geologica;

- Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di gara e dichiarazione sostitutiva di certificazione

La documentazione fotografica è reperibile al link di wetransfer https://we.tl/t-ZIpwb1FFSM

Progetto Stonewallsforlife (LIFE18CCA/IT/001145)

Il progetto, finanziato con il Programma LIFE (adattamento al cambiamento climatico), è finalizzato al recupero e mantenimento di circa 6 ettari di terrazzamenti con muri a secco e delle relative opere di regimazione idraulica nel Parco Nazionale delle Cinque Terre, per migliorare la capacità di resistenza del territorio ai fenomeni meteorologici resi più estremi dal cambiamento climatico.

Si prevede di intervenire per il recupero dei terrazzamenti anche attraverso l'adozione di alcune metodologie innovative di rinforzo del terreno nell'area pilota individuate all'interno del comune di Riomaggiore ("anfiteatro" di Manarola) grazie anche al dettagliato lavoro preparatorio dalla Fondazione Manarola; esso prevede inoltre l'avvio di corsi di formazione per operai da impegnare nella ricostruzione dei muri, un monitoraggio scientifico e tecnologico approfondito delle aree attraverso l'installazione di alcune stazioni di monitoraggio multiparametriche, lo studio di due ulteriori aree di intervento nel Parco per una potenziale replicazione dell'intervento e, come fortemente raccomandato da LIFE, il trasferimento dell'esperienza acquisita in altri contesti dell'Unione Europea quali il Parc del Garraf (Provincia di Barcellona).

Il progetto ha anche un importante aspetto sociale: la formazione di manodopera specializzata nella posa e nel mantenimento dei muri a secco, attraverso corsi didattici "sul campo" indirizzati a persone in condizioni svantaggiate (disoccupati, migranti, ecc.), per far sì che questa conoscenza venga preservata e tramandata.

Durata: La durata del progetto è stimata in 5 anni, da luglio 2019 a luglio 2024, per un totale di circa 2 milioni di euro (contributo UE pari al 55% del totale).

Budget: • L'importo complessivo è di 3.715.000 euro • Il programma LIFE rimborserà il 55% dei costi ammissibili del progetto attraverso un contributo UE di circa 2.039.000 euro; • La parte rimanente è sostenuta dai membri del consorzio attraverso cofinanziamento o impegno di personale.

Il partenariato del progetto è composto da partner con professionalità diverse e complementari: il Parco Nazionale delle Cinque Terre quale capofila del progetto data la sua competenza e responsabilità nella tutela del territorio e del paesaggio; l'Università di Genova-DISTAV come partner scientifico responsabile della analisi dell'effetto del cambiamento climatico sul territorio e della valutazione e del monitoraggio delle azioni e dei risultati del progetto; Fondazione Manarola che ha già svolto una parte propedeutica al progetto, è coinvolta nelle attività di mobilitazione sul territorio e messa a disposizione dei terreni; ITRB Group, soggetto esperto nella redazione di proposte a programmi UE; Legambiente che con le sue competenze nell'ambito dell'ambientalismo scientifico contribuisce all'analisi della replicabilità del progetto in altre località delle Cinque Terre, nel coinvolgimento degli stakeholder, nel supporto alla stesura di un piano locale di adattamento ai cambiamenti climatici e nelle attività di comunicazione e gestione finanziaria; Diputaciò Barcelona, partner internazionale, ha un ruolo chiave nella replicabilità del progetto in contesti con condizioni simili. www.stonewalls4life.eu