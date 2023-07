(Sede del Parco Nazionale delle Cinque Terre, 25 Lug 23) Si comunica che a seguito delle Ordinanze di decisione della misura cautelare del TAR Liguria, emesse nella Camera di Consiglio all'udienza del 19/07/2023 e pubblicate in data 21/07/2023, le ditte che possono svolgere l'attività di noleggio e/o locazione fino all'udienza di trattazione del merito della causa fissata per la data del 27/09/2023, sono le seguenti, in allegato