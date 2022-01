(Lurate Caccivio, 13 Gen 22) Il 2022 al Parco del Lura si apre con le immagini di diversi animali catturati dalle foto-trappole posizionate lungo la Valle del Torrente Lura, immagini dei fotografi Paolo Vimercati, Luciano Premazzi e Lorenzo Manzi. Il Torrente e la sua Valle sono un vero e proprio corridoio ecologico che attraversa da nord a sud l'alta pianura lombarda, dal confine svizzero fino al milanese.

Gli habitat presenti, pur nella sua struttura esile e senza masse boschive compatte, ospitano una nutrita fauna: mammiferi, uccelli, anfibi e rettili.

Gli animali sono stati filmati sia di giorno che di notte con apparecchiature che si attivano grazie ad un sensore di movimento a cui non sfuggono animali grandi e piccoli.



Le specie "trappolate" sono, nell'ordine:

coniglio selvatico,

germano reale,

picchio rosso maggiore,

picchio verde,

poiana,

scoiattolo rosso,

sparviero



La valle del torrente Lura con il Parco del Lura e il parco Sorgenti del Lura, è un vero e propri corridoio ecologico lungo il torrente.

Il Centro biodiversità di Lomazzo è al momento chiuso per il periodo invernale ma continuerà ad organizzare numerose attività per famiglie e scuole



