(Olgiate Comasco, 19 Ott 22) Una serata dal titolo 'Gli effetti dei cambiamenti climatici, Italia hot spot climatico' venerdì 28 ottobre alle 20.30 a Olgiate Comasco.

Con Flavio Galbiati Meteorologo presso Meteo Expert (già conosciuto come Centro Epson Meteo) dal 1999. Conduttore (2002 - 2015) delle rubriche meteo televisive all'interno dei notiziari delle reti Mediaset - TG5, Tg4 e Studio Aperto - e nel canale TGCom24 e collaboratore presso i più importanti network radiofonici nazionali. Meteorologo Aeronautico e Osservatore Nivologico certificato. Socio attivo di MeteoNetwork, AISAM (Associazione Italiana di Scienze dell'Atmosfera e Meteorologia) e Italian Climate Network. Relatore e divulgatore scientifico in numerosi convegni e scuole. Coautore dei libri: : "La neve. Cos'è e come si prevede" e "Manuale di Meteorologia".

DOVE: OLGIATE COMASCO Sala del consiglio - Piazza Volta 1

L'incontro sarà incentrato sugli effetti dei cambiamenti climatici sia a scala globale che a scala locale, con un focus sulla regione mediterranea e sull'Italia.

Si discuterà delle anomalie vissute nel 2022, che hanno portato all'attenzione dell'opinione pubblica le gravi conseguenze economiche, sociali, e ambientali dei cambiamenti climatici. Saranno illustrate le cause naturali e antropiche dei cambiamenti in atto, di quelli delle epoche passate e le proiezioni climatiche per i prossimi decenni.

Saranno considerate inoltre le azioni di mitigazione e adattamento, ormai urgenti e non procrastinabili. Si analizzeranno infine il tema della disinformazione e il ruolo fondamentale di una corretta comunicazione.

INGRESSO GRATUITO

Incontro pomosso da Comune di Olgiate Comasco, Parco del Lura.

Realizzato da Ecofficine con il contributo di Fondazione Cariplo