Forum monitoraggio Carta Europea Turismo Sostenibile

Anno 2021

(Malé, 08 Dic 21) Il Parco Fluviale Alto Noce comunica che anche quest'anno, date le restrizioni legate alla pandemia COVID 19, il monitoraggio delle Azioni della Carta Europea per il Turismo Sostenibile (CETS) si svolgerà in via digitale.

Basterà compilare il form online per:

AGGIORNARE LA "SCHEDA DI MONITORAGGIO ANNUALE";

PROPORRE NUOVE IDEE PROGETTUALI NELL'AMBITO DELLA PROMOZIONE DI UN TURISMOSOSTENIBILE.

Qui il link alla cartella: https://drive.google.com/drive/folders/1TwSogRxzdF4pvwUyKPNR8-8kwRs2K9Lb?usp=sharing

Le schede andranno poi inviate a entro il 31.01.2022 a: reteriserve@comunitavalledisole.tn.it

L'invito a compilare le schede è rivolto prioritariamente a tutti i firmatari delle schede CETS, ma è aperto a tutti gli interessati che vogliono proporre nuove iniziative.

Allegati: